Drentse mythen tot leven gewekt in thriller van Drentse bodem

Moord in het derde dingspel is het nieuwe boek van oud-boswachter en schrijver André Donker dat deze maand uitkomt. Hij liet zich opnieuw inspireren door het Drentse landschap en nam een duik in de geschiedenis van de provincie. In de thriller is een hoofdrol weggelegd voor Drentse mythen.

"Het verhaal gaat over een getraumatiseerde man die maar één wens heeft en dat is gehoord worden. Hij wil dat er veel over hem verteld gaat worden in de toekomst", aldus Donker. Het verhaal speelt zich af in het derde dingspel, de grootste van de zes Drentse dingspelen of historische districten.

Aanleiding

Het derde dingspel is tegenwoordig de gemeente Westerveld. Ten tijde van de gemeentelijke herindeling had het bijna de naam Dieverderdingspel gekregen, een reden voor Donker om in de geschiedenis te duiken. "In dit gebied heb ik 35 jaar lang gewerkt, in het Drents-Friese Wold, het Dwingelderveld en het Holtingerveld. Hier liggen allerlei oude verhalen die vroeger volop verteld werden, over de galgenberg, het Moordenaarsveen, de offersteen. Ik dacht: daar moet ik wat mee."

Moordenaarsveen

De plekken spreken tot de verbeelding en lenen zich uitstekend voor een spannend verhaal. Het Moordenaarsveen ligt op de uitgestrekte heide van het Dwingelderveld en is een vennetje en pingoruïne met een huiveringwekkende geschiedenis. Het verhaal gaat dat hier tijdens de Tachtigjarige Oorlog een Spaanse soldaat vermoord en gedumpt is. Zijn geest zou er nog steeds rondwaren.