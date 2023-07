Vogels vangen met mistnetten: 'Het draagt bij aan meer inzicht'

Welke vogels vliegen deze ochtend in de netten? Elke vangronde is het weer een verrassing voor Rinus Dillerop uit Veenhuizen. De vogelonderzoeker werkt mee aan het CES (Constant Effort Site), een internationaal project waarbij volgens een vaste methode vogels gevangen en geringd worden. Dit gebeurt in dezelfde periode op tientallen plekken in de wereld.

Dillerop zet al sinds 2003 zijn netten op een vaste plek neer, dit doet hij volgens een vast schema dat alle deelnemers aan het onderzoek hanteren. In totaal is dat twaalf keer tussen 13 april en 13 augustus. Het onderzoek levert een schat aan gegevens op over de vogeltrek, over de overleving van jonge vogels en over het leefgebied. Het onderzoek is in 1983 in Engeland begonnen, daar zijn inmiddels zo'n 120 vangplaatsen. In Nederland zijn er circa vijftig. In Noord-Amerika en Canada willen onderzoekers ook deelnemen.

Vroeg uit de veren

Je moet er wel wat voor over hebben: de vogels worden gevangen in de eerste uurtjes bij daglicht. Dus dat betekent vroeg uit de veren: om kwart over vijf 's ochtend zet Dillerop de mistnetten op bij het Foxholstermeer, ten noorden van het Zuidlaardermeer. Hij krijgt daarbij hulp van Roel Rijskamp en Remco Huisman. De fijnmazige netten hangen breeduit aan twee palen, ongeveer zoals een volleybalnet. Als een vogel er tegenaan vliegt, blijft ie in het draadwerk gevangen zitten.

Mistnetten zijn verboden in Nederland, behalve voor vogelonderzoekers met een vergunning en met toestemming van de terreineigenaar. Het werken met mistnetten is een veilige en effectieve methode om vogels te vangen, maar alleen als je de juiste kennis hebt. Dat is nodig om vogels heelhuids en levend uit de netten te halen. De vogels zitten zo kort mogelijk in het net en worden na het meten, wegen en ringen zo snel mogelijk weer vrijgelaten.

Op deze ochtend belanden heel verschillende vogels in de netten. Kleine karekiet, rietzanger, blauwborst, winterkoning, grote bonte specht, zwartkop en goudvink bijvoorbeeld. Dillerop: "Vaak zo'n twintig tot dertig vogels op een ochtend, en dan ongeveer vijftien verschillende soorten. Soms, als er meerdere jongen zijn: vijftig tot zestig vogels. Toen we hier begonnen waren er veel meer moerasvogels, maar je ziet dat de aantallen achteruitgaan."