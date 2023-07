Nachtvlinder 'verstoort' tuinvlindertelling

Het weekend van de tuinvlindertelling was zonnig, maar de uitslag lijkt minder zonnig. Dit jaar zijn in het hele land 52.533 vlinders geteld.

Dat is ruim vijftien procent minder dan vorig jaar, aldus de Vlinderstichting . Bij 85 tellingen zijn geen vlinders gezien. In onze provincie hebben ruim driehonderd tellers meegedaan. Bij zes van de 366 Drentse tellingen zijn geen vlinders gezien.

De aanvoerder van de Drentse top drie is de citroenvlinder, die landelijk op een derde plek eindigde. De tweede plek, zowel landelijk als in Drenthe, wordt ingenomen door het kleine koolwitje. De hekkensluiter is de atalanta, die de landelijke top drie juist aanvoert.

Regionale verschillen

De citroenvlinder werd met name in het oosten van het land gezien; de atalanta juist meer in het westen en zuiden. De kleine vos - een aurelia die bij droge graslanden voorkomt - en het koevinkje - een zandoogje dat op zandgronden voorkomt - zijn vooral in het noorden gesignaleerd.

Jaren geleden stond de kleine vos vrijwel elk jaar in de top drie, maar dat is niet langer het geval. In onze provincie werd de kleine vos 42 keer geteld.

Opvallend

Een bijzondere verschijning die precies één keer geteld werd in Drenthe is de keizersmantel. Vorig jaar was dat een opvallende nieuwkomer in de tuintelling. De soort komt normaliter niet in tuinen voor, maar in bossen met veel viooltjes. Na een afwezigheid van dertig jaar is de dagvlinder sinds 2015 terug in ons land.

Verder werd de koninginnenpage vier keer geteld. Deze warmteminnende vlinder uit de familie van de pages komt steeds noordelijker voor.

Verrassing

De gamma-uil is een nachtvlinder die niet op de tellijsten van de tuinvlindertelling staat. Maar de dagactieve nachtvlinder trok zich daar niks van aan. De vlinder is landelijk honderden keren geteld.