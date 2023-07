Vogels gebruiken anti-vogelpinnen precies waarvoor ze bedoeld zijn

De wetenschappers beschrijven dit opmerkelijke gedrag als "een ultieme aanpassing aan het leven in de stad", aldus Nature Today . "Het is eigenlijk net een mop", aldus bioloog Auke-Florian Hiemstra van Naturalis. "Zelfs voor mij als nest-onderzoeker, zijn dit de gekste vogelnesten die ik ooit heb gezien."

Drentse eksters

Bouwmateriaal

"Dit zijn inderdaad vogelschroten", aldus Van Son nadat hij weer met beide benen op de grond stond. "Ik neem een klein stukje mee, het nest is nog helemaal heel. Het nest is een mooi bolletje. Er zitten allemaal van die stukjes metaal in die op plastic bevestigd zijn, ziet er mooi uit." Hij schat in dat eksters geen moeite hebben met het omhoogtillen van het materiaal. "Wat weegt dat nou, misschien een gram of tien."