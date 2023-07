Dit weekend in de Drentse natuur: 15 en 16 juli

Ontdek zaterdagmiddag de hoogvenen van Zuidoost-Drenthe vanuit een moderne huifkar. Onderweg vertelt de gids of boswachter van alles over het gebied en de bijzondere planten en dieren. Tijdens de tocht is er een tussenstop bij Schaapskooi Bargerveen of Staatsbosbeheer Veenland. Meer informatie vind je op de website van Staatsbosbeheer.