Lieveheersbeestjes als knecht bij 'boer met nuchter boerenverstand'

Boer Geert Lindenhols uit Zuidwolde wil zijn boerenland beter achterlaten dan hoe hij het aantrof. Daarom experimenteert hij met zo min mogelijk chemische middelen en probeert hij de biodiversiteit omhoog te krikken.

De hoofdteelt van Lindenhols is koolzaad. Daarnaast heeft hij veldbonen, tarwe, haver, mais, suikerbieten en aardappelen. Op een duurzame wijze werken vindt hij belangrijk: hij heeft een windmolen waar zijn oliepers op draait. En hij staat voor een korte keten: zijn producten (onder andere koolzaadolie en pasta van veldbonen) zo dichtbij mogelijk aan de man brengen: "We hebben het niet eens over voedselkilometers, maar over voedselmeters."

Natuurlijk evenwicht creëren

Samen met Agrarisch Natuur Drenthe en het waterschap is een weelderige akkerrand gecreëerd, naast een sloot. "Zes meter vanaf de sloot hebben we een bloemenmengsel ingezaaid. Hier kunnen de vogels in broeden, leven of insecten halen. De vlinders: je kunt zien wat ze doen. En de consument kan er ook van genieten." Terwijl Lindenhols vertelt over de akkerrand komen er toeristen langs, die met belangstelling het bord lezen waarop Lindenhols uitleg geeft over de akkerrand.

Of dit hem een natuurinclusieve boer maakt? "Nee, ik noem het: 'een boer met nuchter boerenverstand'. We willen niet in hokjes geplaatst worden, want dat worden we al te vaak. Maar als ik niet goed ben voor de natuur, voor mijn omgeving, dan is de omgeving niet goed voor mij. Die insecten die hier leven, die doen hun werk daar, op mijn perceel wintertarwe. Die halen daar de luizen op waar ik last van heb. Dus ik hoef daar geen chemie te gebruiken, het is een natuurlijk evenwicht dat je gaat creëren met mekaar. Dat kan niet van vandaag op morgen, maar we zien daar heel goede voorbeelden van."

Koolzaad ingeleverd voor een grotere biodiversiteit

Bij een ander veld van Lindenhols zoemt, fladdert en tjilpt het behoorlijk. Lindenhols heeft hier koolzaad staan, op het land van een imker. "De hoofdteelt is koolzaad, maar we hebben ook een bloemenmengsel ingezaaid. Je kunt zien wat er leeft in dit veld. We hebben ietsje minder opbrengst aan koolzaad, maar aan biodiversiteit en honing juist meer. We hebben een mooi maal gemaakt voor de bijen, vlinders, vogels. Wees maar even stil: dan hoor je alleen de vogels en als je kijkt wat hier zweeft: het is een pracht."