Voorbereidingen voor Hunzeloop in volle gang

Natuur, cultuur en gezelligheid in één. Dat is wat het wandelevenement de Hunzeloop belooft. De inschrijving voor de jaarlijkse tocht is geopend. De routes gaan door het Hunzedal, een gevarieerd natuurgebied aan de voet van de Hondsrug. Deelnemers kunnen kiezen uit wandelingen die variëren van tweeënhalf tot vijfentwintig kilometer.

De gezelligheid begint met koffie en kniepertjes bij de start, aldus een van de organisatoren Tjisse Brookman. "We willen mensen graag bij de natuur betrekken. Drenthe is prachtig, maar die natuur is niet vanzelfsprekend. Het is belangrijk dat mensen zich dat realiseren."

Wandelroute

"De route is bekend, ieder jaar bedenken we een nieuwe route, en we zijn de laatste details aan het controleren. De routebeschrijving moet nog gefinetuned worden." Brookman wil wel een tipje van de sluier oplichten. "Vanuit Zuidlaren vertrekken de wandelaars richting Annen en we hebben natuurgebied Tusschenwater opnieuw opgenomen in de wandeling. Dat is een aantal jaren geleden geopend, toen was het nieuw en kaal. Nu heeft het zich ontwikkeld en zitten er veel vogels, zeer de moeite waard."

Vogels kijken

Voor de liefhebbers is er dit jaar voor het eerst een pop-up vogelkijkhut aan de rand van het natuurgebied. "Voor iedereen ligt een verrekijker klaar zodat de deelnemers al die vogels kunnen ontdekken. Vrijwilligers van Het Drentse Landschap en IVN zijn aanwezig om uitleg te geven over de vogels die op dat moment te zien zijn, en ze kunnen ook vertellen hoe het er in andere jaargetijden uitziet."

Details