Op vakantie, en de dieren in de tuin dan?

De zomervakantie is in aantocht, een periode waar velen naar uitkijken en waarin zij eigen huis en haard tijdelijk verruilen voor vakantiebestemmingen in binnen- en buitenland. Huisdieren gaan mee of worden ondergebracht in een pension. Maar wat doe je met de zorg voor egels, vogels en andere dieren die gewend zijn om bijgevoerd te worden?

De Egelbescherming Nederland geeft een aantal tips om het dierenleven in je achtertuin verzorgd achter te laten. Te beginnen met familie, vrienden of buren vragen om die zorg tijdelijk over te nemen. Voor wie dat niet mogelijk is, zijn er andere oplossingen.

Eten

Veel van het voer dat de dieren in onze tuin krijgen is droogvoer: kattenbrokjes voor egels en zaden, noten en gedroogde insecten voor eekhoorns en vogels. Zolang dit voer op een droge plek ligt of hangt, blijft het langere tijd goed. Je kunt dus extra voer aanbieden als je er zelf even niet bent. Denk aan het plaatsen van extra voederstations. Dieren in de natuur eten precies zoveel als ze nodig hebben, ze zullen dus niet meteen al het voer opeten op jouw eerste vakantiedag.

Drinken