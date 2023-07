Grote klus van Bram en Isa Tibbe is geslaagd: meer kleur en dieren in de tuin

Meer vlinders

"Eerst was dit allemaal gras, en nu hebben we er een hele mooie kleurrijke tuin van gemaakt", zegt Bram trots. "We vinden dat de biodiversiteit goed moet blijven, dat er niet alleen maar tegels zijn. Er mogen wel wat meer vlinders zijn." De tuin heeft veel verschillende planten die vlinders aantrekken. En dat is te merken. "Net was er een kolibrievlinder, dus dan weet je wel dat je goed je best hebt gedaan."