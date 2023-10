Excursie helpt bij in kaart brengen verspreiding vissen

Vrijwilligers van vissenorganisatie Ravon gingen begin augustus op zoek naar de grote modderkruiper. De inventarisatie maakt deel uit van een landelijke monitoring van zoetwatervissen in Nederland. Met de gegevens kan de verspreiding van verschillende soorten vastgesteld worden.

De grote modderkruiper is een vrij zeldzame soort, die in de loop van de twintigste eeuw sterk is afgenomen. De soort staat op de Rode Lijst met de status 'kwetsbaar'.

Modder

"Dit is een aantrekkelijk gebied voor de grote modderkruiper", vertelt Nymfe van Boekel van Ravon. "Het enige wat hier in de sloot ontbreekt, is een dikke sliblaag. Daar houdt deze vis erg van. Ook als het waterpeil zakt, kunnen ze in die modderlaag nog een tijd overleven." De vangst valt nog wat tegen. "Tot nu toe hebben we niet zoveel gevangen, alleen een snoekje."

Waarneming

In de buurt is de grote modderkruiper eerder wel waargenomen. "Het is typisch een soort van oudere en extensief beheerde sloten", aldus Mark Groen van Ravon. "Dat houdt in dat de sloten niet te vaak gemaaid worden en dat niet alles eruit wordt geschept." Overdag houdt de grote modderkruiper zich schuil tussen de planten, 's nachts eet de vis wormen, watervlooien, muggenlarven en kreeftjes.