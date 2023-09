Schijnbare chaos in een natuurtuin in Annen

'Het groeit heel fijn'

Tuin voor Zwaantje is deels een zelfoogsttuin. Er is veel vraag naar, daarom is de tuin dit jaar uitgebreid. Maar ook al neemt daardoor ook de hoeveelheid werk toe: er komt geen mechanisatie aan te pas. Klompsma: "De eerste gedachte bij de tuin was een heel grote rechthoek erin maken, rechte lijnen, en zelfs mechaniseren. Maar dat staat zover van mij af, dat ik dacht: dit kan op een andere manier. Daarom zijn we de natuurtuin begonnen, waarbij alles naar elkaar groeit. Het is in het begin iets meer werk, maar later heb je er meer profijt van en hoef je minder energie te geven, want alles zorgt voor zichzelf. Daardoor groeit alles heel fijn."