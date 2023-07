Oproep Vogelbescherming: honden aan de lijn geeft vogels rust

Het is een veelgehoorde oproep van natuurbeschermingsorganisaties: houd honden aan de lijn. De Vogelbescherming vraagt hondenbezitters hun trouwe viervoeter niet los te laten op plekken waar dit niet mag. De oproep is urgent omdat de zomervakantie begonnen is en het broedseizoen nog niet is afgelopen.

Uit een vorig jaar verschenen rapport blijkt dat recreatie in de natuur aanzienlijke verstoringen van de vogels in dat gebied tot gevolg heeft. Een hond of recreant die van het pad afwijkt, verjaagt al snel een vogel van het nest zonder dit door te hebben. Gebeurt dit meerdere keren per dag, dan levert dat stress op, aldus de Vogelbescherming

Broedseizoen

Vaak wordt uitgegaan van een broedseizoen tussen 15 maart en 15 juli, maar dit hangt af van de vogelsoort en de omstandigheden, en kan per jaar verschillen. In de Wet Natuurbescherming wordt geen vast omschreven periode genoemd maar staat wel dat nesten en eieren beschermd zijn. Dus ook in de rest van juli en augustus worden broedende vogels door de wet beschermd en mogen zij niet verstoord worden.

Verstoring

Het incidenteel opvliegen van een vogel van het nest heeft geen nadelige gevolgen, vluchten voor predatoren is normaal gedrag voor vogels. Maar het steeds opnieuw moeten vluchten heeft wel effect. Het nest wordt tijdelijk of zelfs definitief verlaten, de eieren koelen af, de jongen blijven onbeschermd achter en lopen kans te verhongeren of ten prooi te vallen aan roofdieren.

Oplossing

Om verstoring van vogels, en andere dieren, in natuurgebieden te voorkomen moeten honden aan de lijn en wordt bezoekers verzocht de paden niet te verlaten. Toch zien natuurbeheerders regelmatig loslopende honden op plekken waar dit niet toegestaan is.