Niet de atalanta maar het klein koolwitje meest geteld tijdens Tuinvlindertelling

De uitslag van de Tuinvlindertelling is aangepast, niet de atalanta maar het klein koolwitje is de meest getelde vlinder van het land. De atalanta komt daarmee op een tweede plek en de citroenvlinder behoudt de derde plek. Bovendien zijn er meer vlinders geteld: ruim 100.000 in plaats van de magere 50.000 die in eerste instantie gemeld werd.

Een technische fout had de onjuiste uitslag tot gevolg, aldus de Vlinderstichting . De aangepaste uitslag lijkt in eerste instantie goed nieuws, maar niets is minder waar.

Daling

Dit jaar zijn aanzienlijk meer vlinders geteld dan de ruim 70.000 van vorig jaar. Maar dit jaar is ook veel meer geteld dan vorig jaar, ruim 12.000 tellingen in vergelijking met bijna 6.000 vorig jaar. Een verdubbeling in het aantal tellingen zou een verdubbeling in het aantal getelde vlinders moeten betekenen, maar dat is niet het geval. De vlinders laten een achteruitgang zien, aldus de Vlinderstichting. En het idee dat mensen minder vlinders zien in hun tuinen klopt.