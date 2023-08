In de voetsporen van Jac. P. Thijsse: de geschiedenis van het Dwingelderveld

In 1991 is het Dwingelderveld benoemd tot nationaal park. De term werd rond 1870 in de Verenigde Staten bedacht en duidt op een natuurgebied van enige omvang waarin de bescherming van de natuur op de eerste plek komt. De eerste nationale parken in ons land ontstonden in de jaren dertig van de vorige eeuw. De andere Drentse parken werden respectievelijk in 2000, Nationaal Park Drents-Friese Wold en 2002, Nationaal Park Drentsche Aa, opgericht.