Op zoek naar libellen in de zomer

Ter Haar verzorgt een libellenexcursie in de omgeving van het Deurzerdiep en het Loonerdiep. "De bedoeling is vooral goed te kijken, te zoeken, te observeren en je te verwonderen over deze vaak prachtige, kleine vliegkunstenaars. Hopelijk laat ook dit jaar de prachtige blauwe glazenmaker zich weer even kort bewonderen." De blauwe glazenmaker is een algemene soort met een 'lampionnetje' aan het achterlijf. Deze herkenningskaart van de Vlinderstichting helpt de verschillende libellen te onderscheiden.