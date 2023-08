Grijp je kans en neem een kijkje achter de schermen tijdens de Drentse Molendag

De molen in Zuidlaren is vanaf de bouw in 1851 ingericht als koren- en oliemolen. In 1898 werd een stoommachine in gebruik genomen die zorgde voor het aandrijven van de olieslagerij. De korenmolen werd aangedreven door windkracht. Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is de binnenkant van de molen in oude staat hersteld. De zeilen worden niet zoals gebruikelijk aangebracht maar met kabels en katrollen bovenaan het hekwerk bij de askop.