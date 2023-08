Luister naar vleermuizen tijdens de Nacht van de Vleermuis

Soorten

In ons land komen achttien soorten vleermuizen voor, waaronder algemene soorten zoals de laatvlieger en de rosse vleermuisdwergvleermuis, en zeldzame soorten zoals de baardvleermuis. Drie van de achttien soorten zijn dwergvleermuizen: de gewone, de ruige en de kleine. De eerste twee komen algemeen voor, de derde is een stuk zeldzamer. De meeste vleermuizen eten insecten die ze vangen met behulp van echolocatie.

Internationaal

De Internationale Nacht van de Vleermuis is een initiatief van Eurobats. Deze organisatie zet zich in voor de bescherming van en kennisuitwisseling over vleermuizen. In Nederland wordt het evenement gecoördineerd door de Vleermuiswerkgroep Nederland (VLEN), een werkgroep van de Zoogdiervereniging, in samenwerking met de KNNV, IVN, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, diverse provinciale landschappen, lokale zoogdierwerkgroepen, en veel vrijwillige excursieleiders.