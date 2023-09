Lekker griezelen en tegelijkertijd bijdragen aan onderzoek naar spinnen

Van de meer dan zeshonderd spinnensoorten in ons land komt een deel voor in huis en tuin. Tijdens de Nationale Spinnentelling worden deelnemers uitgenodigd op zoek te gaan en de spinnen die ze tegenkomen te tellen. Onderzoekers komen zo meer te weten over de verschillende soorten.

Kruisspin

Vorig jaar was de kruisspin met afstand de meest getelde spin in Drenthe. Het is een middelgrote spin die tot de familie van de wielwebspinnen behoort. De spin is niet schuw en is vaak middenin zijn web te zien. Het web is verticaal hangend en vangt vooral vliegende insecten. Wordt zijn web verstoord, dan schudt de spin hevig heen en weer en laat zich in ernstige gevallen aan een spindraad op de grond vallen waar hij zich tijdelijk dood houdt.