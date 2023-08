Dit weekend in de Drentse natuur: 12 en 13 augustus

Kom langs bij het boswachterslab in Buitencentrum Drents-Friese Wold om meer te weten te komen over het prepareren van dieren. Prepareren, oneerbiedig ook wel opstoppen genoemd, is meer dan een techniek. Een preparateur is een kunstenaar. Hij of zij moet niet alleen kunnen boetseren, maar het dier ook een natuurlijke houding geven. Hoe een dier leeft en beweegt, zijn belangrijke vragen voor de preparateur. Bezoek deze website voor meer informatie.