Experts helpen een handje bij het vogels kijken in de zomer

Een publiekstrekker in het gebied is de zeldzame roodhalsfuut . In ons land broeden jaarlijks niet meer dan enkele tientallen paren, voornamelijk in Drenthe. Zoer: "We hebben een paar spannende jaren achter de rug met erg droge zomers. Bovendien hadden we de waterhuishouding hier niet op orde. Het aantal roodhalsfuten nam dusdanig af dat het erom spande. Maar we hebben wat zaken veranderd en nu is deze watervogel weer aardig op niveau."