Vogelsoorten in voedselarme Drentse natuur 'vechten voor een plekje'

Het rapport 'Broedvogels in Nederland' van Sovon Vogelonderzoek laat de ontwikkeling van vogelsoorten in Nederland zien. Het is een omvangrijk rapport, dit jaar zijn de trends van 199 vogelsoorten samengevat. Een algemene conclusie over de vogels in Drenthe is niet met een eenvoudig 'goed' of 'niet goed' te geven.

Over het algemeen laten bos- en moerasvogels een positieve ontwikkeling in Nederland zien. Maar het is maar net hoe je ernaar kijkt, stelt ecoloog Hans Dekker van de provincie Drenthe. "Als je over de algehele linie kijkt gaat het best wel goed. De bossen worden ouder, de bosvogels doen het redelijk goed. We hebben ook veel nieuwe natuur, vooral grote moerassen: de Onlanden, bij het Zuidlaardermeer, en zo zijn er wel meer plekken in Drenthe te vinden waar je robuuste natuur hebt. Dat is natuur die tegen een stootje kan en vaak voedselrijk is. De vogels die daarbij horen: grote zilverreiger, zeearend, allerlei soorten van rietlanden: roerdomp, witwangstern, daar gaat het goed mee. En denk maar aan de steltkluten die elk jaar in Drenthe broeden."

Vechten voor een plekje

"Aan de andere kant hebben we onze vaste eigen natuur: de Drentse natuur die vooral gebonden is aan voedselarme omstandigheden, aan ons zandlandschap, of aan hoogveen, vennen, heidevelden", aldus Dekker.

"Dat zijn landschappen die erg onder invloed staan van verdroging, verzuring door de neerslag van stikstof en van allerlei andere factoren. De soorten die daarbij horen, met name de vogelsoorten, die hebben moeite het hoofd boven water te houden. Denk aan paapje, korhoen: die is al lang verdwenen uit Drenthe. En zo zijn er meer soorten die moeten vechten voor een plekje op het moment. De wulp, ook zo'n soort, die zijn we bijna kwijt."

Heide en venen