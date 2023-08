Fietstip: Beleefroute vertelt het verhaal van het landschap

Drenthe staat bekend om de mooie fietsroutes. De nieuwe Beleefroutes 'Meanderen om de groene As' bieden daar ook nog een verhaal met filmportretten bij. Zo ontdekt de fietser meer over de natuurhistorie van die plek.

Filmmaker Anke Teunissen haalde verhalen op over het eeuwenoude beekdallandschap, de hoge ruggen, de polders, de meren en de landgoederen. Deze verhalen gaan over bijzondere plekken die je tijdens de fietstocht tegenkomt. Er zijn twee van deze Beleefroutes: één route start in Groningen en één in Assen. Elke route is 40 kilometer lang en ze kruisen elkaar bij De Punt in Tynaarlo.