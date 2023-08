Maak kans op 2 vrijkaarten voor de Classic GP en een unieke rondrit over het circuit!

Heb jij altijd al eens over het circuit van Assen willen rijden? Dit is je kans! Luister van maandag 28 augustus t/m zaterdag 2 september naar Radio Drenthe en maak kans op twee vrijkaarten voor de Classic GP en een exclusieve rondrit in de RTV Drenthe-bus over het circuit in gezelschap van meervoudig Dutch TT-winnaars Kevin Schwantz en Randy Mamola.