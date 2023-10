Gentiaanblauwtje maakt gebruik van 'stepping stones'

Veelbelovend

Dat is goed nieuws voor de zeldzame vlinder. "Uit onderzoek blijkt dat de genetische structuur van diverse groepen gentiaanblauwtjes in Nederland goed is", legt Dekker uit. "Alleen blijft het in Drenthe een geïsoleerde populatie. Doordat je nu weer uitwisseling krijgt, wordt die populatie genetisch een stuk sterker waardoor ze meer opgewassen zijn tegen invloeden van buitenaf. We zijn dus nog niet van het gentiaanblauwtje af. Het beheer moet meezitten, de waterhuishouding goed geregeld en het klimaat is ook een factor van belang. Maar we hebben nu ontdekt dat de factor genetica redelijk gunstig is, zeker als er uitwisseling plaatsvindt."