André Donker geeft lezing in bibliotheek Meppel

Vrijdag 15 september geeft André Donker een lezing over zijn roman en zijn liefde voor de Drentse natuur. Misschien ken je hem wel van tv want hij is een bekende boswachter in Nederland en hij schrijft boeken. In zijn nieuwste boek Moord in het derde dingspil wekt hij Drentse mythen weer tot leven.

De lezing word gehouden in het kader van de pop-up ROEG!-hoek, die van 11 september tot 6 oktober is ingericht in Bibliotheek Meppel. Donker is te gast op vrijdag 15 september in deze bibliotheek, in theaterzaal de Plataan tussen 19:30 en 21:00 uur.

Spookachtige plekken

Na 35 jaar boswachter te zijn geweest in Zuidwest-Drenthe dook Donker de geschiedenis in en liet hij zich inspireren. Hij ontdekte dat er in de natuurgebieden veel spookachtige plekken liggen waar legendes zijn ontstaan. Denk aan het Moordenaarsveen en de galgenberg. In zijn nieuwe thriller brengt hij deze legendes weer tot leven. Bezoekers van de lezing krijgen een inkijkje in het schrijfproces en maken kennis met de schrijver.