Onderzoeker natuurinclusieve landbouw: 'Het is echt zoeken naar een nieuwe balans'

Je hebt het over extensiveren van de landbouw in Nederland. Is dat echt noodzakelijk als je biodiversiteit wilt bevorderen?

"In mijn ogen wel. Misschien dat op bepaalde plekken in het land intensieve landbouw mogelijk is, maar zeker in overgangsgebieden is het nodig om natuurinclusieve en extensieve bedrijven te stimuleren. Dit soort bedrijven bestaat trouwens ook al, juist op de randen van natuurgebieden. Voor die bedrijven is verdere extensivering niet nodig. Deze boeren hebben veel kennis over natuurinclusieve landbouwvormen en doen precies waar beleidsmakers naartoe willen. Toch worden ze soms als 'piekbelaster' gezien, puur vanwege de locatie van de stal."

Staan boeren daar open voor?

"Meestal werk ik met boeren die koplopers worden genoemd. Dat zijn mensen die graag meewerken en zelf ook nieuwe teeltmethodes en natuurmaatregelen uitproberen. Die hebben vaak heel veel kennis en willen maatregelen nemen om bijvoorbeeld akkervogels een plek op hun bedrijf te geven. Maar ik werk ook met groepen die terughoudender zijn. In de media wordt vaak gesproken over 'de boeren' of 'de landbouw' maar dat is eigenlijk een heel diverse groep."

Is er dan voor een boer nog een boterham te verdienen?

"Dat is natuurlijk de grote uitdaging. En dat is waar de boeren om vragen: 'wat is ons perspectief?' Het hele systeem is ingericht om zo goedkoop en efficiënt mogelijk voedsel te produceren, en heel veel voor de export. Veel verborgen kosten, zoals kosten voor bepaalde vervuiling die in het milieu terechtkomen en bij de waterzuivering voor problemen zorgen, worden nu niet meegerekend."

"Er is dus een systeemverandering nodig en dat kunnen de boeren niet alleen voor elkaar krijgen. De overheid kan daar met subsidieregelingen iets aan doen, maar ook die zijn vaak tijdelijk. Ook de ketenpartijen en de consument zijn onderdeel van dit systeem. Dat maakt het ook zo ingewikkeld. Maar er wordt nu wel hard aan gewerkt aan deze systeemverandering. Zo werken we al een aantal jaar aan een beloningsinstrument voor boeren die natuurinclusief werken. Via kritische prestatie indicatoren (KPI's) krijgen zij dan een iets hogere prijs voor hun producten of bijvoorbeeld rentekorting bij de bank. Ook de Provincie Drenthe hanteert een beloningssysteem voor boeren op basis van KPI's. Op deze manier willen zij bijdragen aan die systeemverandering."

Dan wordt het eten dus duurder.

"Dat kan ik moeilijk inschatten maar het zou best kunnen. Op dit moment wordt veel voedsel in bulk geproduceerd en is het eigenlijk te goedkoop."

Zoeken jullie naar landbouw die helemaal geen bestrijdingsmiddelen meer gebruikt?

"Uiteindelijk wel, maar om daar te komen is minder inzet van bestrijdingsmiddelen ook al een doel. We werken veel met gangbare boeren, want daar valt ook het meest te behalen. Neem bijvoorbeeld de vruchtwisseling. In sommige gebieden van Nederland heb je een hele nauwe vruchtwisseling, bijvoorbeeld 1 op 2. Dat betekent dat je om het jaar hetzelfde gewas op een perceel teelt. Daarmee kun je allerlei bodemgebonden ziektes kweken en moet je dus meer bestrijdingsmiddelen gebruiken. Als je die vruchtwisseling verbreedt, bijvoorbeeld met peulvruchten, dan kun je daar winst behalen. Peulen zijn gewassen die bloeien en bestoven moeten worden, dus dat heeft weer effecten op de biodiversiteit. Veldbonen bijvoorbeeld produceren meer als ze ook bestoven worden dus dan moet je ook een landschap creëren waar die bestuivers kunnen leven."

Is het niet een te romantisch idee? Terug naar het kleinschalige van vroeger?

"Nee, zo zou ik het niet noemen. Volgens mij kun je ook best grootschalige bedrijven hebben, die wel volgens die principes werken. Het zal er wel meer naartoe gaan dat we minder op efficiëntie sturen. Dat is natuurlijk heel erg gebeurd vanaf de jaren vijftig met de ruilverkavelingen, toen is de landbouw en het landschap ingericht op efficiëntie. Uiteindelijk moeten we toe naar een andere balans met meer 'functieverweving': dus niet alleen maar natuur of alleen maar landbouw, maar meer een 'landsharing-principe' zoals ze dat noemen, maar dat betekent niet dat je teruggaat naar vroeger."

Je hoort ook weleens dat je een streep door Nederland moet zetten met aan de ene kant de rijke kleigronden met intensieve landbouw en aan de andere kant de arme zandgronden, en dat moet dan maar natuur worden.

"Zo zie ik dat niet, ik zie de landbouw als een onderdeel van alle gebieden. Het is een basisbehoefte. We moeten alleen goed kijken hoe we die een plek geven in het geheel zonder dat het milieu te veel vervuild wordt. En zodat we bepaalde soorten toch nog kunnen behouden, dat we die niet allemaal over de kling jagen. Dat is niet alleen een opdracht aan de landbouw, maar ook een maatschappelijk probleem waarmee we in ons dagelijks leven veel meer rekening moeten houden."

Wat zijn nu de grootste obstakels als je naar een duurzame landbouw wilt?

"Belangrijkste is dat je voor extensivering meer grond nodig hebt, en grond is duur, want de ruimte is schaars en hoe - maar dat is meteen ook een mogelijkheid - kun je die waardecreatie voor elkaar krijgen? Want boeren krijgen heel weinig voor bepaalde producten. Neem graan. Dat is eigenlijk geen rendabel product, maar voor de bodemkwaliteit is het heel belangrijk. Dat geldt ook voor veldboon, zo'n gewas levert nu eigenlijk te weinig op maar het past wel heel goed in de vruchtwisseling."