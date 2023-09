'Bronboom' in de achtertuin van Otto Willem Eleveld

Een bijzondere boom achter de boerderij van Otto Willem Eleveld in Hooghalen: "Het is een winterlinde, maar we noemen het een bronboom, een bron van biodiversiteit."

"De boom is mij aangeboden bij mijn afscheid van mijn bestuursperiode van Agrarische Natuur Drenthe." Deze organisatie helpt boeren met bijvoorbeeld het inzaaien van akkerranden en andere vormen van agrarisch natuurbeheer. "De gedachte was dat hij zoveel mogelijk in de weg moest staan zodat je elke keer weer herinnerd wordt aan het agrarisch natuur beheer. De linde staat hier midden in het perceel dus als ik wat wil doen, inzaaien of andere bewerkingen, dan moet ik om die boom heen."

Zo natuurvriendelijk mogelijk

Afgelopen jaren hebben we met enige regelmaat Eleveld gevolgd. Hij is bezig om op zijn land naast het Hijkerveld zo natuurvriendelijk mogelijk te boeren. De basis is een gezonde bodem en gewassen die weerbaar zijn tegen ziekten en plagen. Bijvoorbeeld door het gebruik van bepaalde schimmels.