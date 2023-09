Betere start voor heide dankzij boekweit

Nectar voor insecten

Boekweit is voor de natuur een belangrijk gewas. Als het bloeit levert het nectar voor allerlei soorten insecten. Het groeit goed op hele arme grond, en daarom werd het vroeger vaak verbouwd op heideterreinen. Die teelt is verdwenen omdat hij niet rendabel was. Want boekweit is niet moeilijk om te verbouwen, maar de oogst is een hele klus.