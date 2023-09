Bijna vijfhonderd herenboeren werken samen op Hof van Rhee

Hof van Rhee is een van de achttien Herenboerderijen in Nederland. Het is een kleinschalige boerderij, waarbij alle leden een coöperatie vormen. Het houdt in dat ieder lid zowel eigenaar, ondernemer, producent en consument van de boerderij is. Samen wordt financieel geïnvesteerd en wordt al het werk verricht dat nodig is voor het oogsten van fruit en groente en voor het verzorgen van de kippen, varkens en runderen.