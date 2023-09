Dit weekend in de Drentse natuur: 9 en 10 september

Heb je zin om de Drentse natuur te verkennen? Loop dan in stilte door het Drents-Friese Wold. Ben jij supernieuwsgierig en heb je altijd al eens in een monumentaal pand willen neuzen, dan is dit weekend je kans tijdens de Open Monumentendag. Ook kun je kleine beestjes onderzoeken tijdens een spinnensafari samen met een gids.