Dit jaar minimaal 23 wulpenkuikens vliegvlug in Drenthe: 'En dat is best bijzonder'

Succesvol

Het nest van de wulp is niet meer dan een spaarzaam bekleed kuiltje in de grond. Het hoge gras of graan biedt beschutting maar dat is over zodra er gemaaid is. Een stroomraster voorkomt dan dat het nest wordt leeggegeten door roofdieren zoals de vos. De methode is zo effectief dat de achteruitgang van de wulp in Drenthe gestopt lijkt te zijn.

Het vinden van de wulpennesten is geen kleinigheid. "Dat valt helemaal niet mee", aldus Ottens. "Met een heleboel vrijwilligers in Drenthe worden er per jaar ongeveer honderd legsels gevonden en dit jaar is twee derde ook daadwerkelijk omrasterd. Dat is niet mals en daarmee lopen we in Drenthe flink voorop. Het vinden van de nesten is een specialisme waar je veel veel geduld voor moet hebben. Ook al zijn het grote vogels; zodra ze op het nest zitten, zie je ze niet meer in het gras of het graan."