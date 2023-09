Help de egel en tel 16 en 17 september mee tijdens de Egeltelling

Let in het weekend van 16 en 17 september, vooral in de schemering, extra goed op of je een egel ziet in je tuin of een andere plek. Zie je een egel in jouw tuin? Ga dan naar de website en voer in hoeveel egels je gezien hebt. Ook als je geen egels hebt gezien is dit waardevolle informatie, en geef dan als aantal 'nul' door. Als je een egel gezien hebt op een andere locatie, geef dit dan door via Waarneming.nl of Telmee.nl . Wees uiteraard wel voorzichtig, verstoor de dieren niet tijdens het tellen. Ook waarnemingen van dode egels kun je doorgeven. Vorig jaar telden in Drenthe 469 mensen mee met de Egeltelling.