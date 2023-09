Podcast De Opgejaagden deel 2: van een kippenstal naar een hol in het bos

1 december 1942. Halsoverkop moeten de Joodse onderduikers vertrekken uit de kippenstal waar ze tot dan toen ondergedoken hadden gezeten, achter het huis van Bertus Zefat in Valthe. De bezetter zit hen op de hielen. Met hun schamele bezittingen vluchten ze het Valtherbos in. Zoals Ab van Dien het beschrijft in zijn memoires: "Bang voor het onzekere gaan we over het hard bevroren land, elke begaanbare weg mijdend. Het eerste stuk lopen we langzaam, voorzichtig zetten wij onze voeten neer.(...) De mannen sjouwen het beddengoed vanaf de weg het bos in. Telkens lopen we mis of schuren en schaven we ons aan de dicht opeenstaande dennenbomen. Na een uur hebben we alles naar een enigszins open plek gesleept, naar ons begrip midden in het bos,"