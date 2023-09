Een bos vol activiteiten bij het Buitenfestival

Op zondag 17 september neemt Staatsbosbeheer iedereen graag mee de natuur in en dat doet de organisatie op een bijzondere manier.

Rondom Buitencentrum het Boomkroonpad is een wandelroute van ongeveer 1,5 km uitgezet door het bos. Langs die route staan stands en mensen die streekproducten verkopen. De boswachters en vrijwilligers van Staatsbosbeheer gaan graag met jou het gesprek aan over de natuur.

Demonstraties, activiteiten en workshops

Wil jij zien hoe het hout vroeger uit de bossen werd gesleept door de oerkracht van paarden? En heb jij altijd al willen leren hoe je zelf vuur maakt? Dan ben je aan het juiste adres bij het Buitenfestival. Er is onder meer kunst te bekijken en je kunt bijlsteelhangen. De toegang tot het festival is gratis. Het Boomkroonpad is deze dag te bezoeken tegen gereduceerd tarief.

ROEG!

Loop ook zeker even langs de kraam van ROEG!. Wij zijn namelijk erg benieuwd wat jouw mooiste belevenis is in de natuur en hopen zo veel mogelijk belevenissen te verzamelen.

12e editie