Recordaantal deelnemers aan egeltelling, maar: 'Het gaat niet zo goed met egels'

De Nationale Egeltelling van vorig weekend kende een recordaantal deelnemers. In heel Nederland telden 5505 mensen egels in hun tuin, maar ook op andere plekken. In Drenthe deelden 295 tellers hun waarnemingen van levende en dode egels. Dat zijn bijna tachtig meer tellers in onze provincie dan vorig jaar.

Elze Polman, projectleider van de Zoogdiervereniging, is blij met het groeiende aantal tellers. De gegevens die de tellers doorgeven zijn volgens haar zeer welkom als aanvulling op wetenschappelijk onderzoek.

"Het is goed om inzicht te krijgen in waar egels leven en hoe ze zich verspreiden, want het leefgebied van de egel neemt sterk af. Parken en tuinen zijn daardoor belangrijker geworden als leefgebied van de egel. Maar wetenschappers gaan niet speuren in andermans tuinen", aldus Polman.

Kijkje in de tuinen

De Egeltelling moet dus vooral extra informatie geven over waar de stekelige diertjes leven. Polman: "Het aantal egels is met veertig procent verminderd ten opzichte van 1994. Ons doel is Nederland bewust maken van de egel en zijn leefgebied. Dit zodat mensen hun tuin ook egelvriendelijker kunnen maken. Denk aan doorkruipgaten in je schutting en niet te veel tegels."

Dichte schuttingen blokkeren namelijk de doorgang voor egels en 'tegeltuinen' bieden vaak weinig geschikte schuilplekken. Bovendien is daar geen voedsel (wormen, spinnen, rupsen en andere kleine beestjes) te vinden voor de egel.

Drentse egels