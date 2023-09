Drenthe Toen-podcast De Opgejaagden deel 3: weer naar Emmen

Het onderduikhol in het Valtherbos is ontdekt door de buurman, 'Ol Pieter'. Het is er niet langer veilig en de 16 Joden moeten opnieuw vluchten. Terug naar Emmen is voorlopig de enige optie.

Historisch onderzoeker Johan Withaar: "Dat was wel afzien. In het bos hadden ze de ruimte. Nu moesten ze wonen in benauwde kamertjes, slapen met soms zes of zeven man naast elkaar. Lepeltje lepeltje. Als er één ging draaien, moest Iedereen draaien. Je kunt je niet voorstellen dat wonen in een zelfgegraven hol in de grond zo zijn voordelen kan hebben, maar uiteindelijk vonden ze het bos beter dan die kamertjes in Emmen."