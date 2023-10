Drenthe Toen Podcast De Opgejaagden deel 5: het onderduikershol terugvinden met een kleermakersschaartje

Het kleermakersschaartje

Dat de locatie van het hol niet makkelijk te vinden was, blijkt uit het verhaal van de langstlevende van de verzetsgroep die de onderduikers verzorgde: Aaltjo Oldenburger. Withaar: "Hij was een eind in de negentig. Maar helder! Hij vertelde me dat hij de plaats van het onderduikershol had gemarkeerd door zijn initialen in twee bomen te krassen. Met zijn kleermakersschaartje dat hij altijd bij zich had, want hij zat in de confectie. Waar hij ook ging, altijd had hij dat schaartje in de zak van zijn jas. En daarmee kraste hij dus ook zijn initialen in die bomen, zodat hij het tweede onderduikhol altijd terug zou kunnen vinden. Een A en een O."