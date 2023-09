Podcast De Opgejaagden deel 4: nieuwe getuigenissen.

De liefde in het bos

Voor zijn boek gebruikte Withaar niet eerder gepubliceerde getuigenissen van onderduikers Leo Kropveld en Bep Carla Meiboom. Edu ter Veer één van de verzetsmensen die die onderduikers in het bos verzorgde, komt ook aan het woord. Hij vertelt over het meisje Bep: "De jongste onderduiker in het bos was Beppie Meiboom, ongeveer zeven jaar oud. Daar werd flink mee gedold. Alleen was het moeilijk voor haar om steeds zachtjes te praten. Ik had wat boekjes en schriftjes voor haar meegenomen. Zo moest ze 's morgens leren lezen, rekenen, schrijven, enzovoorts."