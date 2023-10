Een slaaf kopen met een Katanga kruis en meer bizarre voorwerpen uit Museum Collectie Brands

Voor drie stuks koop je een mannelijke slaaf, voor tien kan je een pistool kopen en voor veertien een vrouwelijke slaaf. Dat is het Katanga kruis, één van de vele bizarre voorwerpen uit Museum Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht.

Conservator Marianne Bakker van Museum Collectie Brands heeft het zichzelf niet makkelijk gemaakt. Van alle munten en andere betaalmiddelen die er in Museum Collectie Brands te zien zijn, zijn dit wel de zwaarste. "Zeker een pond per stuk," meent Bakker, wijzend op het bronzen kruis dat voor ons op tafel ligt. "Inderdaad het weegt nogal wat. Zeker als je er verscheidene van uit het depot naar boven moet slepen. Dit was in Congo een betaalmiddel en het had meer waarde dan goud.*