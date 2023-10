Heeft de biologische lelieteelt een toekomst?

Biologisch

Markhorst: "Een van de vragen die vaak gesteld worden, is: 'Waarom telen jullie niet biologisch?' Je kunt van alles bedenken: de markt is er niet, het is moeilijk of er is geen of onvoldoende biologische grond. Op een gegeven moment hebben we gezegd: laten we het gewoon doen en dan zien we vanzelf wat er gebeurt. Kan het niet, dan komen we daar zo achter. Kan het wel, dan leren we daarvan en alles wat we leren kunnen we ook gebruiken in de gangbare teelt."