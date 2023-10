Dit weekend in de Drentse natuur: 7 en 8 oktober

Trek een goede jas en wandelschoenen aan en maak zondagmiddag een gevarieerde wandeling over de Hondsrug. Dit kan vanaf Buitencentrum Boomkroonpad. Een gids van Staatsbosbeheer vertelt je van alles over de natuur in dit seizoen. Voor zowel kinderen als volwassenen is het een leuke en leerzame ervaring. Kijk voor meer informatie op de website van Staatsbosbeheer.