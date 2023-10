Haast is geboden bij het afspeuren van het heelal

Verstoring

Toch is hier de verstoring ook merkbaar. Om daar aandacht voor te vragen zet de Dwingeloo Telescoop tijdens de Nacht van de Nacht haar deuren open. Bezoekers zijn welkom om een kijkje te nemen, als de telefoon maar uit staat. Dijkema: "Mensen kunnen hier langslopen en meekijken in zo'n kijkertje, naar onze maan, de manen van Jupiter of de ringen van Saturnus. De radiotelescoop is ook open, maar daarvoor moet je wel even reserveren want die is klein."

Telescoop

"Dit is de bedieningsruimte, hier hebben we allemaal apparaten om de signalen op te vangen en computers om naar de signalen te kijken", wijst Dijkema. "Ja, daar hoor ik een piepje, een tikje. Die tikjes zie je hier nu verschijnen, daar doen we het allemaal voor. Kijk wat een mooi, regelmatig signaal dat is. Dit zijn tikjes uit de ruimte van een ster drieduizend lichtjaren van ons af. Het zijn heel zwakke signalen, maar omdat dit een grote schotel is kunnen we ze toch ontvangen."

Haast

De telescoop mag dan gevoelig zijn voor ruimtesignalen, toch is er haast geboden bij astronomisch onderzoek. "De techniek wordt steeds beter, we meten nu signalen die we vijftig jaar geleden niet konden meten", aldus Dijkema. "Maar vijftig jaar geleden was het hier nog veel stiller omdat er geen mobiele telefoons waren. Hadden we vijftig jaar geleden kunnen meten met de techniek van nu, dat was pas geweldig geweest. Voordat het hele spectrum vervuild is, moeten we dus wel alle astronomie gedaan hebben."