'Drenthe Waterland' onthult het verborgen waterlandschap van Drenthe

Natuurschoon te over in Drenthe, waaronder uitgestrekte bossen, ruige heidevelden, golvende zandverstuivingen en eeuwenoude veengebieden. Toch staat de provincie niet direct bekend om haar water. Daar brengt fotograaf Karin Broekhuijsen verandering in met haar nieuwe fotoboek 'Drenthe Waterland', dat morgen verschijnt.

'Drenthe Waterland' laat zien dat water een cruciale rol speelt in het hedendaagse Drentse landschap. De foto's en begeleidende teksten onthullen de geschiedenis, het heden en de toekomst van het Drentse waterlandschap. Van het Leekstermeer tot de vele diepjes, kanalen, zandpoelen en het veen; water is een wezenlijk onderdeel van Drenthe.

Verdieping

'Drenthe Waterland' is niet alleen een fotoboek. "Er valt zoveel te vertellen over het water in Drenthe. Daarom zijn er prachtige teksten bij geschreven door Grieta Spannenburg en Reinout van de Born. Zij vullen het verhaal van de foto's heel goed aan", aldus Broekhuijsen in het RTV Drenthe-radioprogramma Cassata. Ze maakte een halve wereldreis binnen Drenthe op zoek naar prachtige beelden. "Ik heb tussen de 2 en 2,5 miljoen stappen heb gezet, en zo'n 15.000 tot 20.000 kilometer gereden."

Beelden

Niet alle foto's hebben het boek gehaald. Van de 2.000 bruikbare foto's zijn er ruim 300 te zien in het boek. Te beginnen bij het bevreemdende beeld op de omslag. Het is geen tekening, de kleuren zijn daadwerkelijk te zien in het kwelwater bij Oudemolen. Eén favoriete foto heeft Broekhuijsen niet. "Nee, ik kan niet kiezen. Maar de foto die ik gemaakt heb van de beverdam, vanuit een hoog standpunt, vind ik misschien niet de mooiste maar die is voor mij wel heel bijzonder."

Waardevol