Bloembollenweekend moet voorjaarsvoedsel voor insecten opleveren

Een primeur in het eerste weekend van oktober: het Nationale Bloembollenweekend. Het doel is om zoveel mogelijk mensen biologische bloembollen te laten planten in het najaar zodat de hommels en bijen daar in het voorjaar de vruchten van plukken.

Vervroegd

Deelnemen

Meedoen is heel eenvoudig: plant vroege voorjaarsbollen in de tuin, op je balkon of in het park. Kies voor biologische bollen, die zijn vrij van chemische middelen en niet schadelijk voor insecten. Maak per bol een gat in de grond, twee keer zo diep als de grootte van de bloembol. Leg de bol erin en maakt het gat dicht. Geef de bol water en wacht op het voorjaar.