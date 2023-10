ROEG! op het boerenland

"We kunnen het meehelpen niet verplichten maar het is wel wenselijk. Alleen lukt het niet", aldus Boer. "We doen alles natuurinclusief, we gebruiken geen kunstmest, insecticiden of pesticiden. Het is puur natuur. We hebben wat meer onkruid dan een regulier bedrijf en dat heeft voordelen en nadelen. De grond blijft bedekt, dus je hebt minder last van uitdroging maar je hebt wel meer werk om het schoon te houden. Kijk hier de ROEG! uitzending bij de Herenboeren van Rhee terug.