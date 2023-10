Nachtwandeling om het belang van het duister te onderstrepen

De Nacht van de Nacht is bedoeld om het belang van duisternis te onderstrepen en lichtvervuiling onder de aandacht te brengen. In het weekend dat de wintertijd ingaat, vinden in het hele land activiteiten plaats om mensen te laten genieten van de nacht.

In Drenthe kunnen deelnemers onder andere kiezen uit een nachtexcursie op het Noordsche Veld, een nachtelijke boottocht op het Leekstermeer of een wandeltocht door een duister Asserbos. Het evenement is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Drenthe (NMF Drenthe).

Knopen

In het Asserbos zijn de voorbereidingen voor de Nacht van de Nacht in volle gang. Maurice Hummel van NMF Drenthe zet alvast de route uit voor de nachtelijke wandeltocht en heeft de eerste knoop gelegd. "Nu is het natuurlijk licht maar tijdens de Nacht van de Nacht is het donker. We gaan 's avonds allerlei dingen doen in het Asserbos, het is een wandeling met onderweg allerlei activiteiten. Een van die activiteiten is dat bezoekers dit touw in het donker kunnen volgen dwars door het bos buiten de paden."

Verlicht

De Nacht van de Nacht wordt al negentien keer georganiseerd door de Natuur en Milieufederaties maar is nog steeds nodig. "Ik denk dat het goed is om daar elk jaar weer aandacht voor te vragen", aldus Hummel. "Hoe we ook ons best doen, we hebben nog steeds veel licht. Bijvoorbeeld in de stad Assen maar ook buiten de stad. Hele gebieden staan vol met kassen die dag en nacht licht produceren. Er is gewoon heel veel lichtvervuiling in Nederland. Daar is elk jaar die aandacht toch weer voor nodig."