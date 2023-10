Drenthe Toen-podcast: Van Gogh in Nieuw Amsterdam, deel 4

Geschiedenisfanaat en Van Gogh-kenner Bert Finke is onze gids in deze vierdelige radio- en podcastserie over Van Gogh in Nieuw-Amsterdam/Veenoord. Van Gogh had hier 'zijn landje gevonden', zo schreef hij aan broer Theo.

In de omgeving maakte hij een aantal tekeningen en schilderijen, van veenhut tot trekschuit. In het vierde en laatste deel van deze podcastserie, waarin we een 'vierkante' route in de omgeving van Nieuw-Amsterdam/Veenoord volgen, bevinden we ons aan de oostkant van dat vierkant. Finke vertelt in dit deel meer over de werken die Van Gogh hier maakte, zoals De Trekschuit, te zien in het Drents Museum in Assen.