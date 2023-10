Het herkennen van autochtone bomen en struiken kun je leren

De eerste 'leergang autochtone bomen en struiken in Drenthe' van Landschapsbeheer Drenthe is succesvol afgerond. Vijftien cursisten hebben zich verdiept in het herkennen en in kaart brengen van inheemse soorten, en in het herkennen van oorspronkelijke groeiplaatsen in het veld.

Autochtone flora zijn wilde bomen en struiken die al duizenden jaren op dezelfde plaats groeien. Ze hebben zich aangepast aan de lokale omstandigheden, zijn minder vatbaar voor ziektes en beter bestand tegen klimaatverandering. De leergang is bedoeld om bij te dragen aan het behoud van dit groene erfgoed.

Behoud

Door de aanplant van nieuwe bomen komen inheemse soorten in de verdrukking. "Als we daar niet op toezien dreigen die oorspronkelijke soorten te verdwijnen", aldus Anja Verbers van Landschapsbeheer Drenthe. "Dan ben je het genetische materiaal in de zaden kwijt." De nieuw opgeleide cursisten proberen dit te voorkomen. Zij gaan aan de slag met het inventariseren en monitoren in vijf aandachtsgebieden.

Veldwerk

"We proberen nu het veldwerk in goede banen te leiden", vertelt Verbers. Zij heeft de cursus ontwikkeld. De veldexcursies zijn begeleid door ecoloog en natuurhistoricus Bert Maes. "We zoeken naar de beste manier om de gegevens uit het veld te verzamelen. Er hebben zich groepjes gevormd van mensen die in specifieke gebieden aan de slag gaan. Maar er zijn ook deelnemers die het juist leuk vinden om één specifieke soort te volgen."