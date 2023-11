'Aby moet weg': Amsterdamse Joodse jongen overleeft de oorlog in de Veenkoloniën

De podcast 'Aby moet weg', neemt je mee op reis met de 14-jarige Abraham Jacob de Lange, beter bekend als 'Aby' en zijn familie. Hij wordt op 15 april 1928 geboren in Amsterdam, groeit zorgeloos op in een welvarend gezin. Maar de schaduw van de oorlog nadert.

Een onverwachte wending

Op 10 mei 1940, als de Duitse troepen Nederland binnenvallen, verandert zijn leven. Aby en zijn familie worden geconfronteerd met acute dreiging. De familie De Lange staat voor de vraag of ze moet onderduiken om aan de nazi's te ontsnappen. Er blijft geen andere keus over als een bevriende politieman hen waarschuwt voor een aanstaande deportatie.

Dankzij verzetsmensen, zoals de leden van de Trouwgroep - orthodoxe protestanten, die niets moeten hebben van de Duitse overheersing - vindt Aby onderdak in een reeks van locaties in Nederland. Hij krijgt een nieuwe naam en leeft jarenlang in constante angst voor ontdekking.