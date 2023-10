Podcast De Opgejaagden deel 7: een onbekende held, Jan Hendriks

In de zevende en laatste aflevering van de podcast "De Opgejaagden" duiken we dieper in het verhaal van Jan Hendriks, een man wiens moed en opofferingsgezindheid tijdens de Tweede Wereldoorlog onderbelicht bleef.

"Onterecht onderbelicht", vindt historisch onderzoeker Johan Withaar uit Emmen: "Terwijl de naam Bertus Zefat velen bekend in de oren klinkt, werd de naam Jan Hendriks tot voor kort nauwelijks herkend."

Een onrechtvaardig lot

"Begrijp me niet verkeerd", haast Withaar zich te zeggen: "Bertus Zefat, de bekende Valther verzetsstrijder en helper van de Joden in het onderduikershol in het Valtherbos, is een man die terecht postuum is onderscheiden voor zijn centrale rol in het Valther verzet."

Zefat was helaas ook in beeld bij de bezetter, hij was al verscheidene keren gearresteerd maar ook weer vrijgelaten. Withaar: "Deze keer, 27 juli 1944, liep het echter anders. Hij werd op brute wijze uit zijn huis gesleept en naar buiten gebracht en ter plekke geëxecuteerd. Een wreed en onrechtvaardig lot voor een man die zijn leven had gewijd aan het redden van anderen."

Jan Hendriks, de vergeten held

Jan Hendriks, één van de helpers van het eerste uur, werd ook gearresteerd. Hij weigerde informatie over andere verzetsleden of onderduikers prijs te geven, zelfs onder martelingen. Uiteindelijk werd Jan naar een buitenkamp van concentratiekamp Neuengamme in Duitsland gedeporteerd, waar hij zware dwangarbeid moest verrichten.

Het werk, het handmatig graven van diepe anti-tankgrachten was uitputtend, maar Jan Hendriks weigerde nooit zijn medestrijders of onderduikers te verraden. Hij stierf door ontbering en uitputting en belandde in een naamloos graf.